'Dood van Andrew één groot raadsel'

Vrijdag overleed de 47-jarige Rotterdammer Andrew Reyme aan de gevolgen van een steekpartij. Hij werd in zijn woning twee keer in zijn borst gestoken. De buren snappen niet waarom hij dood moest. ,,We kunnen ons niet voorstellen dat het iets met criminaliteit te maken heeft.''

,,Een goeie gast, niemand had ooit last van hem. Volgens mij heeft hij gewoon pech gehad.'' De directe buurman van het slachtoffer uit de Joos van Geelstraat in Rotterdam-West berust in de onverwachte dood van de vrijgezelle man. ,,Je ziet het vaak genoeg bij Opsporing Verzocht; dat iemand om niets wordt vermoord.''

Andrew, 47 jaar, woonde alleen in het huis waar ooit zijn ouders zich met hem vestigden toen hij nog een jongen was. Vrijdagmiddag strompelde hij even na 14.00 uur zijn woning uit en zakte aan de overkant van de straat tussen twee auto's in elkaar. In het ziekenhuis werd door specialisten gevochten voor zijn leven, maar de hulp mocht niet baten. Andrew bezweek aan zijn verwondingen.

De verdachte was toen al aangehouden. De man had zich na het incident in de directe nabijheid in de bosjes verstopt. Hij wordt nog steeds verhoord. De politie kan in het belang van het onderzoek nog geen mededelingen doen.