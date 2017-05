Doodgeschoten Parsa (21) zag gevaar niet komen

De zondagavond in Rotterdam-Ommoord geliquideerde Parsa (21) was zich van geen gevaar bewust. Tien minuten voordat hij tijdens een barbecue met vrienden werd doodgeschoten, plaatste hij er nog een vrolijk filmpje van op internet.

Volgens getuigen heeft de dader aan drie kogels genoeg. Oog in oog met de schutter probeert Parsa aan de man die een capuchon over zijn hoofd heeft, te ontkomen. Hij springt op en rent naar de woning maar zijgt voor de deur ineen. Hij sterft ter plekke. De dader vlucht, van hem ontbreekt nog elk spoor.

Al rond middernacht is duidelijk wie het slachtoffer is: Parsa Ebrahim Zadeh Maboud, alias Parsa010. Sinds vorig jaar een interview met de Rotterdammer van Iraanse afkomst verscheen op het populaire YouTube-account Supergaande, is hij vooral bij jongeren bekend op sociale media. Ruim een miljoen mensen bekijken het filmpje waarin hij een vlammend betoog houdt over Money over Bitches.

Die quote wordt zo enorm populair dat hij er handel in ziet en er hoodies en T-shirts mee laat bedrukken. Hij begint een webshop. Op zijn afgesloten Instagram-account krijgt Parsa meer dan 35.000 volgers. Via Snapchat verspreidt hij filmpjes van zichzelf in clubs en dure auto's.

Het is zondagavond, 21.59 uur, als de vrienden het vlees bijna klaar hebben voor de iftar; de maaltijd die na zonsondergang het vasten tijdens de ramadan verbreekt. Parsa heeft het naar zijn zin en laat dat zien in wat later zijn laatste filmpje op Snapchat zal blijken te zijn. Amper tien minuten later wordt een eind gemaakt aan zijn turbulente bestaan.

Aanslag

Want Parsa overleeft op zijn 17de al een aanslag op zijn leven. Een toen 22-jarige Rotterdammer probeert hem om te leggen in een fastfoodrestaurant in Rotterdam-Prinsenland. Parsa blijkt zelf ook geen lieverdje. In de zomer van vorig jaar staat hij zelf voor de rechtbank. Die veroordeelt hem voor het bezit van een vuurwapen en vijftien kogels. Hij krijgt vier maanden cel.

Het is dan dat door gedragsdeskundigen wordt vastgesteld dat Parsa 'licht verstandelijk gehandicapt' is, worstelt met een posttraumatisch stress-syndroom en agressieproblemen tentoonspreidt. De rechtbank bepaalt dat hij zich moet laten behandelen en dat hij op door de reclassering vastgestelde tijden thuis bij zijn moeder moet zijn.

Drugs