Doorgaan Loggerfestival nog altijd onzeker

Het is nog altijd onzeker of het Loggerfestival in Vlaardingen volgend weekend doorgaat. Ook het spoeddebat dat vanavond plaatsvond in de raad, heeft daarover geen helderheid verschaft. Organisator Ben Trooster wil morgen, na een laatste gesprek met de burgemeester, de knoop doorhakken.

Afgelopen week ontstond commotie in de Haringstad, toen burgemeester Annemiek Jetten bekendmaakte dat het Loggerfestival, dat volgende week vrijdag en zaterdag plaatsvindt, al om 22 uur de muziek moet stopzetten. Eerdere jaren mocht het feest tot middernacht doorgaan. Deze beslissing schoot bij Trooster in het verkeerde keelgat. Hij twijfelt of het evenement wel kan doorgaan, omdat een financieel debacle dreigt.

Jetten nam de beslissing vanwege de veiligheid. Het aangeleverde veiligheidsplan was onvoldoende. Zo stond er bijvoorbeeld niet duidelijk in hoe de vluchtroutes geregeld zijn. Daarom gaven de hulpdiensten een negatief advies voor het afgeven van een vergunning voor een zogeheten C-evenement, dat veel impact heeft.

Het Loggerfestival heeft daarom nu een zelfde soort vergunning gekregen als bijvoorbeeld een straatbarbecue. Daarbij hoort een eindtijd van 22 uur. Als compromis geldt op vrijdag een afkoelkuurtje tot 23 uur.

Spoeddebat

Quote Hoe kan het dat een evenement tot 22 uur wel veilig is en tot 24 uur niet? Ivana Somers Oppositiepartijen vroegen om een spoeddebat, omdat het besluit van Jetten in de stad veel vragen opriep. ,,Hoe kan het dat een evenement tot 22 uur wel veilig is en tot 24 uur niet?'' vroeg Ivana Somers van VV200/Leefbaar Vlaardingen zich bijvoorbeeld af. ,,Ik kan dat niet uitleggen.'' Volgens Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen vroegen burgers zich ook af wat het verschil is met eerdere edities. ,,Het gaat al 44 jaar goed en nu kan het opeens niet meer op deze manier. Wat is er opeens veranderd?''

Volgens burgemeester Jetten leven we in 'veranderende tijden'. Het dreigingsniveau van terrorisme staat op dit moment op 4. ,,Daarom moeten de zaken die geregeld moeten worden, ook echt geregeld zijn. Misschien is daar in het verleden soepeler mee omgegaan, maar dat kan niet meer.''

Over het alsnog verlengen van de eindtijd of het nemen van aanvullende veiligheidsmaatregelen werd tijdens het spoeddebat niet gediscussieerd. Wel werd duidelijk dat in het vergunningstraject fouten zijn gemaakt. Zo diende de organisatie een aanvraag in voor een evenement met 40.000 bezoekers, terwijl eerdere jaren een bezoekersaantal van 10.000 doorgegeven was. Het was een van de gegevens waarop de hulpdiensten hun advies baseerden.