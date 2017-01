Dorpen willen geen 'opperhoofd'

Ingelijfd

Pernis, ingeklemd tussen de westelijke havens, kent al lang geen burgemeester meer. Sinds 1934 is het onderdeel van Rotterdam, toen het dorp werd ingelijfd vanwege de uitbreiding van de haven. Tegenwoordig is in het dorp enkel een wijkraad actief, een politiek orgaan dat het Rotterdamse stadsbestuur 'gevraagd en ongevraagd' van advies mag voorzien.



,,Tja, we hebben steeds minder te zeggen'', constateert zegt de 81-jarige Willy de Graaf. Ze is geboren en getogen in Pernis. ,,Maar een eigen burgemeester hoeft van mij niet hoor. Dat kost alleen maar geld. Zo'n miniburgemeester doet het heus niet gratis! En de meeste Pernissers zijn momenteel tevreden.''



Wie toevallig ook een bakje kibbeling haalt is de 'directeur van Pernis', topambtenaar Arjen Draisma. Namens de gemeente is hij in het havendorp gestationeerd.



Een dorpsburgemeester voor Pernis vindt hij wat overdreven, maar hij herkent de klachten. De gekozen wijkraad zou wat hem betreft wat meer macht mogen hebben, in plaats van alleen 'adviseren'. ,,De mensen stemmen erop, dus dan verwachten ze dat de wijkraad ook wat te zeggen heeft.'' Want, zo zegt Draisma, niet alles hoeft vanuit Rotterdam bepaald te worden. ,,Neem bijvoorbeeld de bestrijding van jeugdoverlast. Hoe zet je het jongerenwerk in? Dat kunnen ze wel in Pernis zelf beslissen.''