Douane vindt cocaïne tussen vleermuizenpoep

Elf jaar cel voor moord op Ruvien (24) in Rotterdam

16:40 Rotterdammer Jason P. (29) moet een gevangenisstraf van 11 jaar uitzitten voor de moord op de 24-jarige Ruvien Martina in februari 2015. Martina werd neergeschoten in de Dumasstraat in Rotterdam, wist nog naar een woning aan de Mussetstraat te strompelen en zakte daar in de voortuin in elkaar. Hij bleek in zijn rug te zijn geschoten. Martina overleed onderweg naar het ziekenhuis.