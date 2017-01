Douanier moet weer getuigen in coke-zaak

De advocaten van de groep verdachten Hans T. (46), Johan V. (52), Chris L. (58) en Jimmy R. (42) willen dat de rechtbank dat onderzoekt. Het proces tegen de verdachten loopt al maanden, maar de informatie over het mogelijk gecontroleerd doorlaten van drugs kwam pas deze week: de van corruptie verdachte douanier Gerrit G. verklaarde er maandag over in zijn eigen proces en de mysterieuze ‘Paul’, een informant van de politie die in Colombia woont heeft daar uitlatingen over gedaan in onder meer een uitzending van Eén Vandaag. De container met ananas uit Panama kwam op 20 april 2014 aan in Rotterdam. Justitie in Rotterdam heeft altijd gezegd dat de containers zijn gecontroleerd na een tip. Het vreemde is dat bij die controle geen drugs zijn gevonden. De containers zijn gescand en gecheckt op braaksporen: niets. Toch is het Rotterdamse parket er -onder meer door afgeluisterde gesprekken van verdachten - van overtuigd dat er cocaïne in de containers zat. Opmerkelijk is dat de verdachte containers niet zijn leeggehaald door de douane. Ze zijn dus niet daadwerkelijk doorzocht.

Dubbelspel

Het is mogelijk dat binnen de opsporingsdiensten dubbelspel is gespeeld, stelde Advocaat Arthur van der Biezen dinsdag. En dat die controle in de haven met opzet niet zo grondig was. ,,Stel nou dat de truc met het doorlaten van drugs door justitie niet meer in de normale opsporingsfase plaatsvindt, maar in de geheime opsporingsfase. Dat zou beteken dat de officieren op deze zaak van niets weten. Maar dan hebben we het wel over een systeemfout. Dan wordt de integriteit van de opsporing in zijn kern geraakt. Dan beschikt de rechtbank niet over correcte informatie.”



In de jaren negentig leidde het doorlaten van partijen drugs onder toeziend oog van politie en justitie tot grote ophef. Het doel ervan was om criminele organisaties in beeld te brengen, maar het zorgde er ook voor dat criminelen hun gang konden gaan. Na de IRT-enquête is deze methode verboden.



Uitleg

De informant ‘Paul’ - justitie heeft bevestigd dat hij écht informant was - verklaarde vorige week in Een Vandaag dat hij tips gaf over zendingen drugs die eenmaal in Nederland tóch werden doorgelaten. Douanier Gerrit G. deed daar maandag dus nog een schepje bovenop en noemde deze specifieke zending. De rechtbank wil dat G. daar uitleg over komt geven: hij moet vrijdag getuigen. Eerder weigerde G. in deze zaak een verklaring af te leggen.