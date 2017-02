Drie jaar cel geëist tegen agressieveling die willekeurig slachtoffers koos

Na een nachtelijke ruzie in oktober vorig jaar op het terras van Café De Beurs op de Rotterdamse Kruiskade zou hij daar hebben ingeschopt op het gezicht van een door hem neergeslagen student. Volgens een drietal beveiligers 'loeihard met gestrekt been alsof hij een penalty nam'. Het 19-jarige slachtoffer uit Capelle liep gecompliceerde kaakbreuken op, lijdt nog steeds aan concentratieproblemen en eist ruim 2.200 euro schadevergoeding.

Negen mishandelingen

Justitie verdenkt Van B. van negen mishandelingen. De serie geweldplegingen zou zijn begonnen in oktober 2014 in Maassluis. Na bonje om een gestolen scooter vloog hij een kennis aan, die in elkaar werd getrapt en met een steekwapen in zijn wang werd gestoken. Twee getuigen zagen een mes glinsteren, maar volgens de Maaslander was het bij 'wat trekken en duwen' gebleven en had hij geen wapen.