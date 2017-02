Drie verdachten aangehouden voor miljoenenfraude

Vlaardings personeel Unilever kan met bus naar nieuwe locatie

11:20 Unilever biedt werknemers van de te sluiten onderzoeksafdeling in Vlaardingen hulp bij de overstap naar de nieuwe vestiging in Wageningen. Het bedrijf biedt onder meer collectief busvervoer aan in de eerste jaren na de verhuizing, die in 2019 plaatsvindt. Dat meldt vakbond CNV Vakmensen vandaag.