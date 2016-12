Drie verdachten dodelijke schietpartij Hellevoetsluis in beeld

De politie heeft minimaal drie verdachten in het vizier voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij van gisteren aan de Branding in Hellevoetsluis, waarbij twee mensen om het leven kwamen.

De namen van de verdachten staan inmiddels internationaal gesignaleerd, aldus de politie. Er is een rechercheteam van twintig man geformeerd. De betrokkenen wordt opgeroepen zich te melden.



Door de schietpartij viel gisteren al een dode. Toen overleed een 29-jarige man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het slachtoffer dat zwaargewond in het ziekenhuis was beland, is ook overleden, meldt de politie. Het zou gaan om de 22-jarige Rotterdammer Faichel Rimon.



De slachtoffers werden rond zes uur op straat neergeschoten. Volgens getuigen waren ze uit een woning gekomen waar, naar later bleek, nog zo'n vijftien personen waren. De twee mannen zetten het op een rennen toen het vuur op hen werd geopend.

Doorzoekingen

De neergeschoten mannen werden op straat gereanimeerd door de hulpdiensten en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een groot deel van de weg werd afgezet voor sporenonderzoek. Her en der werden op het asfalt kogelhulzen gevonden.

Later op de avond werden in twee woningen doorzoekingen gedaan. Over de toedracht tastte de politie gisteravond nog in het duister.