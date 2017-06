Drijvende trappen liggen in de Leuvehaven in Rotterdam

Verpleeghuis weigert ambulance te bellen voor mishandelde Elisabeth (84)

17:57 Verpleeghuis Careyn Grootenhoek in Hellevoetsluis is voor de tweede keer in ruim een half jaar in opspraak gekomen vanwege misstanden bij deze instelling. Een 84-jarige bewoonster blijkt onlangs ernstig te zijn mishandeld door een medebewoner, waarbij ze schedelletsel opliep en haar voet brak. De zorginstelling zou onder meer hebben nagelaten om een ambulance te bellen. De familie is woest.