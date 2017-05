Drive-in voor wiet aan rand van Rotterdam

Een raadsmeerderheid voelt wel wat voor een twee jaar durend experiment met een afhaalverkooppunt, dat louter is bedoeld voor softdrugsgebruikers met een motorrijtuig. ,,Laten we het in elk geval proberen, om te zien of de druk op de coffeeshops in onze stad inderdaad afneemt, zoals de initiatiefnemers vermoeden'', zegt SP-fractievoorzitter Leo de Kleijn.



Hij kondigde gisteren aan om bij de raadsvergadering op donderdag 1 juni een motie in te dienen, die de komst van zo'n 'McBlow' mogelijk moet maken. Daarmee geeft hij gehoor aan het pleidooi van Stefanie Klingbeil, die haar voorstel genaamd 'Doorstomen' gisteren presenteerde aan de raadscommissie veiligheid.



Aanzuigende werking

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en korpschef Frank Paauw zien niets in het plan, net als Leefbaar, CDA en ChristenUnie/SGP. Zo'n 'regionaal cannabiscentrum' heeft volgens Aboutaleb een aanzuigende werking en is 'niet in het belang van Rotterdamse gebruikers'. ,,Hiermee wordt op Rotterdamse bodem een extra markt gecreëerd.''



Voorstanders benadrukken echter dat het aantal coffeeshops in Rotterdam de laatste jaren fors is afgenomen, van 46 (2010) naar 37 (2017), terwijl het cannabisgebruik vrijwel gelijk is gebleven. Het gevolg is een toenemende druk op de overgebleven verkooppunten en dus meer overlast voor omwonenden: lange wachtrijen op de stoep, meer autoverkeer en straathandel.



Terbregge

De drive-in of drive-thru zou een plek moeten krijgen op het Veilingterrein in Terbregge, vlakbij de A20 en E25. Twee jaar geleden al pleitte de gebiedscommissie Centrum voor een McDrive voor softdrugsgebruikers. Die oproep vond toen geen gehoor. In Maastricht en Spijkenisse kwamen vergelijkbare projecten niet van de grond, ondanks aanvankelijk enthousiasme.



Aboutaleb toonde zich gisteren wel gevoelig voor de breed gedragen constatering dat met 'slechts' 37 coffeeshops de kritische ondergrens in Rotterdam bereikt is. Dat is vrij weinig voor een stad die, blijkens cijfers van de gemeente, circa 25.000 cannabisconsumenten per dag telt.



Coffeeshops

Na de zomer komt Aboutaleb met voorstellen om het aantal coffeeshops op peil te houden. ,,Ik ben er niet op uit om ze over de kling te jagen.'' Dat verwijt is hem de laatste jaren veelvuldig gemaakt door softdrugsondernemers.