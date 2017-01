Dromen over Spartamars naar de Kuip

Al is Feyenoord de aartsrivaal, toch hoopt Borstlap dat ook de club van Zuid de finale haalt. ,,Het allermooiste is dat we dan revanche kunnen nemen voor de competitiewedstrijd tegen Feyenoord dit seizoen (6-1 verloren, red.). Dat het een Rotterdamse bekerfinale wordt, in Rotterdam. Dat is nog nooit gebeurd, dat twee clubs uit de stad van de bekerfinale tegen elkaar strijden. En weet je, dan mag Feyenoord kampioen worden, als Sparta de beker maar wint.’’



Ook Anton Slotboom, auteur van twee boeken over Sparta, hoopt op een historisch affiche tegen Feyenoord. ,,We begonnen dit seizoen met één wens: overleven in de eredivisie na zes jaar in de eerste divisie. Maar dit is echt de slagroom op de taart. Die halve finale, die is al mooi. En alles wat hierna gebeurt, is een bonus.’’ Hij ziet het nog wel gebeuren, dat Sparta straks degradeert en de beker haalt. ,,Er gebeurt altijd iets supermafs bij Sparta.’’



In de dromen van supporter Eric Blaauw speelt Feyenoord geen rol, zo zegt hij na een kort nachtje na het onverwacht lange bezoek aan Volendam waar de wedstrijd pas in de strafschoppenserie werd beslist.



,,Van mij mag Feyenoord er morgenavond wel uit. Hebben we daar geen last van.’’ Wel droomt hij waar hij over Europa. ,,Het winnen van de beker is de kortste weg naar Europees voetbal. En dan mogen we ook nog direct de poulefase in. Hoe mooi zou dat zijn! Weet je wat, laat ons lekker de beker winnen, dan mogen zij naar de Coolsingel als kampioen.’’