Drone als waakhond boven wijk

De coalitiepartij in Nissewaard, waar Spijkenisse deel van uitmaakt, wil dat zo snel mogelijk een drone wordt aangeschaft. ,,Nu zet de politie vaak een helikopter in om inbrekers of overvallers te pakken te krijgen, maar je kunt ook een drone een tijd boven een gebied laten hangen'', zegt VVD-raadslid Emanuel Geurts. Samen met de politie moeten de gebieden bepaald worden waar de drone het beste kan worden ingezet. ,,We denken dan natuurlijk aan hotspots, plekken waar het regelmatig raak is'', verduidelijkt de liberaal. Nu de Eerste Kamer het gebruik van vliegende camera's heeft goedgekeurd, is het voor een burgemeester mogelijk gebieden in de gemeente aan te wijzen waar de drones mogen vliegen. Die kunnen dan echter niet zo maar even de lucht in worden gestuurd.

,,De politie heeft geen drones'', reageert Ed Kraszewski van de landelijke politie. ,,Defensie wel. Het gebeurt af en toe dat op verzoek van een gemeente én de politie een drone van Defensie wordt ingezet met betrekking tot de bewaking van de openbare orde. Maar de politie wil ook graag zelf drones kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor het fotograferen van een plaats delict vanuit de lucht of voor het zoeken naar een vermist persoon in een moeilijk begaanbaar gebied.''



Brevet

Kraszewski geeft aan dat politiemensen al bezig zijn met een opleiding voor het besturen van een drone. ,,Want daar moet je een brevet voor hebben. We bereiden ons dus voor op de inzet van drones, gaan ook proeven doen, maar er gaat nog wel even overheen voor we ze echt zullen gebruiken. In elk geval nog niet dit jaar.''



Privacydeskundige Merel Koning van de Radboud Universiteit in Nijmegen vindt de inzet van drones bij inbraken 'buiten proportie'. ,,Mensen worden wel in hun huis en hun tuin bespied. Het oog van de politie kan bij jou naar binnen kijken, terwijl je niets strafbaars doet. Zo word je aangetast in je privacy.''