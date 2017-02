Drone maakt fraaie beelden van duinen Hoek van Holland

Brandstofdief opgepakt in Schiedam: politie zoekt gedupeerden

10:45 De politie heeft gistermorgen op de Nieuwe Damlaan in Schiedam een man aangehouden op verdenking van brandstofdiefstal. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats werd al enige tijd gezocht in verband met diefstal bij tankstations in heel Nederland.