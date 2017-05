Dronken automobilist rijdt tegen boom in Schiedam

Klachten over geluidsoverlast bij Tof­fler-fes­ti­val

10:48 Feestgangers gingen gisteren helemaal los op het uitverkochte Toffler-festival in het Roel Langerakpark in Rotterdam. De harde beats klonken echter niet iedereen als muziek in de oren. Milieudienst DCMR kreeg 24 klachten over geluidsoverlast van omwonenden.