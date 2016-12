Dronken man aangehouden na waarschuwingsschot

Agenten zagen even na vijf uur in de ochtend de auto rijden in Vlaardingen. Omdat in de auto in het verleden een vuurwapen was aangetroffen, besloten de agenten de auto te controleren. Zij gaven de bestuurder een stopteken, maar de 43-jarige man ging er met hoge snelheid vandoor. Met ruim 80 kilometer per uur reed de man door het centrum en tegen het verkeer in.



Uiteindelijk zagen andere agenten de auto op de Westlandseweg rijden. Een politieauto sneed de weg af voor de auto, waardoor de bestuurder gedwongen was te stoppen. Hij weigerde echter nog steeds naar de politie te luisteren, waarna een waarschuwingsschot werd gelost. Daarop gehoorzaamde de 43-jarige Vlaardinger en kon hij worden aangehouden. De man bleek dronken te zijn.