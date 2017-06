Droogte teistert de Rotterdamse regio

Waterbedrijf Evides merkt aan de avondpiek, die opvallend laat tot 23.00 uur duurt, dat vele bewoners hun tuintje 's avonds na zonsondergang sproeien. ,,Mooier is het nog als je regenwater zelf hebt opgevangen in je regenton in plaats van kostbaar drinkwater te gebruiken'', zegt Marcel Houtzager, hoogheemraad bij Delfland.



Het hoogheemraadschap werkt zelf aan zijn 'eigen' regenton. ,,Het is zonde als regenwater zo via het riool naar een dure waterzuivering gaat, terwijl je het bij droogte goed kunt gebruiken. Daarom werken we aan de opslag van water in een diepe grondlaag, dat we weer kunnen oppompen.''



Voor nu zijn de hoogheemraadschappen in de regio druk met het inspecteren van dijken. Vooral veendijken lopen risico bij droogte, omdat deze minder lang het water vasthouden. Het dijkleger van vrijwilligers van Hoogheemraadschap Schieland Krimpenerwaard heeft dit weekeinde een extra ronde gemaakt.



Ook zijn er noodpompen neergezet. Een bij de Zevenhuizerplas om hier het water op peil te houden en een bij de haven in Piershil. Omdat de waterstand in het Spui lager is door de droogte, is de losse pomp nodig om te zorgen dat de sloten en singels op peil blijven.