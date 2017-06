Droom blinden en slechtzienden komt uit: meedoen aan de Roparun

Quote Al bent je visueel beperkt, je kunt nog altijd iets doen voor je medemens John Stoop In blind vertrouwen lopen ze dit weekeinde de estafettetocht van Hamburg naar Rotterdam. De acht slechtziende en blinde lopers van Roparunning Blind leggen vertrouwend op hun buddy de 571 kilometer langs weilanden, door bossen en kriskras door steden af. Slechts verbonden met een lint, vertrouwend op de instructies over opstapjes, bochten en klimmetjes.



Het wordt zwaar, dat weten ze. Retezwaar. Net als voor al die andere honderden lopers. Maar hardlopen zonder iets te zien, rond wandelen in het Roparunkamp met de blindenstok, het vergt extra energie.



Rotterdammer John Stoop (56 jaar) en Vlaardinger Rick Brouwer (52 jaar) maken zich geen grote zorgen. Na de lange voorbereiding willen nog maar één ding: Starten. Eindelijk. Vandaag in Hamburg zullen ze als eerste vertrekken. John Stoop heeft de eer om de eerste kilometer te rennen. Deze Roparun, met acht blinde en slechtziende lopers en acht buddy’s, begon immers als zijn droom.

Stoop werd op zijn 37ste opeens slechtziend, door trombose in zijn ogen. ,,Na een hoop verdriet heb ik mijn leven weer opgepikt door te gaan hardlopen.’’ Hij stond aan het fundament van de stichting Running Blind, die tal van slechtzienden en blinden helpt om ook hard te lopen.

Vijf keer liep hij al de Roparun. De eerste keer twijfelde het team waar hij deel van wilde uitmaken of hij wel mee kon. ,,Wie neemt nu een blinde mee op zo’n avontuur?’’ lacht Stoop. ,,Neemt hij zijn blindengeleidehond mee? Natuurlijk niet. Mensen zijn onbekend met blinde lopers. Denken dat je echt bij alles hulp nodig hebt. Dat is natuurlijk niet zo. Ik kan heus in mijn eentje naar het toilet.’’

48 uur met buddy

Quote Ik wilde niet achter de geraniums zitten. Dus ben ik meer gaan trainen Rick Brouwer De Rotterdammer mocht mee. Het was spannend. ,,Vooral omdat ik niet wist wat het betekende, een kilometer lopen en dan weer drie kilometer rusten, zoals het gaat bij de estafetteloop. Het is zo anders als een gewone wedstrijd. Alles ging zeer doen. Het voelde alsof ik een bezemsteel had ingeslikt. En je bent twee keer 24 uur met je buddy in touw. Je loopt samen, je rust samen. Dat is nogal wat.’’



Hij herinnert zich nog zijn eerste nacht. Hoe het bos rook, hoe luid hij de kikkers hoorde kwaken. En hoe moeilijk het feestgedruis op de route uit Parijs was. De dorpjes waar het publiek rijen dik de lopers toejuicht. ,,Die houden geen rekening met dubbele lopers. Ik ben een paar keer gestruikeld over een hek.’’



In zijn hoofd groeide de droom om één keer mee te doen met een blind team. ,,Dit zouden andere leden van Running Blind ook moeten beleven. Het is zo mooi. De vijf keer dat ik uiteindelijk al mee heb gedaan, heb ik zo genoten. Van de mensen onderweg. En je weet waar je voor loopt, voor dat mooie doel om mensen die kanker hebben te helpen.’’

In een restaurant boven de A4 viel verleden jaar het besluit: We gaan het doen, met een team met acht blinde en slechtziende lopers en hun buddy’s de Roparun lopen. De 571 kilometer van Hamburg naar Rotterdam, in estafetteverband.

Vlaardinger Rick Brouwer stond vooraan om één van de lopers te worden. Getroffen door het Ushersyndroom gaan zijn gehoor en zijn ogen steeds verder achteruit. ,,Ik kan nu nog door een kokertje kijken en alleen met de allersterkste gehoorapparaten hoor ik nog wat.’’ Twee jaar geleden werd hij volledig afgekeurd. ,,Ik wilde niet achter de geraniums zitten. Wilde andere dingen ontdekken. Dus ben meer gaan trainen.’’

Blinde masseurs

RopaRunningBlind on Twitter Roparunningblindteam op weg naar Hamburg. Tegen een van zijn buddy’s liet hij het plan van de Roparun vallen. ,,Wist ik veel dat Erwin van Beek directeur was van Delta Logistiek. Daarna ging het balletje rollen.’’ Dankzij alle vrijwilligers, velen die ook bij het Capelse bedrijf werken, is de Roparunning Blind nu een hele professionele organisatie geworden. Een heel grote organisatie ook, want er zijn meer leden dan ooit. Het team loopt nu eenmaal met dubbele lopers – de ene met minder zicht en de andere de buddy – naar Rotterdam. Dus zijn er extra slaapplekken, extra masseurs van wie er drie ook minder zicht hebben, en extra eten.



Maar de tandems vertellen het duidelijkste verhaal dat hier een bijzonder team op weg is. Er zijn delen van de route waar de begeleidingsauto, waarin de rustende lopers zitten, niet mag rijden. Een ‘gewoon’ team heeft dan een loper op de fiets, die afwisselt met de loper die rent. Stoop: ,,Maar ja, je kunt een blinde niet laten fietsen. Dus hebben we tandems.’’ Die moeten op het juiste moment klaar moeten staan op de route. Iets waar de lopers zich geen zorgen over hoeven te maken. Brouwer: ,,Ons is gezegd: Jullie moeten alleen lopen. De rest doen wij.’’



Mede dankzij de personal trainer van Delta Logistiek is hij fitter dan ooit. Tijdens de eerste nachttraining kreeg Brouwer een voorproefje van hoe mooi zijn eerste Roparun kan zijn, al heeft hij nog geen idee van het geluid van het publiek. ,,Het was zo stil. Mijn gehoorapparaten versterken gewoonlijk elk klein geluid. Maar nu was het zo stil. De geur van bos zo heerlijk. En daarna rook je opeens een boerderij.’’

Met de ogen dicht

Hij zou nog iets kunnen zien als hij loopt. Maar rent meestal met zijn ogen dicht. ,,Ik kan nog door een heel klein gaatje zien, maar als ik alles afscan, alles in de gaten houdt, ben ik niet bezig met hardlopen. Daarom loop ik met mijn ogen dicht. Om te genieten van de cadans. Ik vertrouw blind op mijn buddy Sandra.’’

Stoop kijkt vol vertrouwen vooruit. ,,Alle voorbereidingen waren al waanzinnig. We zijn in het diepe gesprongen en gaandeweg ontwikkelt zich zoiets moois. Echt ieder lid van het team is belangrijk. We doen het samen. De donaties, die stromen binnen. En wij laten zien dat al ben je visueel beperkt, je nog steeds wat kunt doen voor je medemens. Dat je iets terug kunt geven. Dat je niet achter de geraniums hoeft te zitten.’’

Overal feest

Het is altijd een speciaal moment als de Roparun langs de Daniel den Hoedkliniek op Rotterdam-Zuid komt. Vele deelnemers kennen iemand die hier behandeld werden, of waren zelf patiënt.

Dit jaar is deze doorkomst nog specialer, want het is waarschijnlijk de laatste keer. Voor volgend jaar Pinksteren zal de kliniek naar de nieuwbouw van het Erasmus MC in het Rotterdamse centrum verhuizen. De jonge drummer Jessie zweept hier het publiek extra op en haalt geld op voor het Familiehuis dat ook naar het centrum zal verhuizen.

Andere feesten in de Rotterdamse regio zijn in Barendrecht, Rijsoord, Ridderkerk, Oud-Beijerland en in Heinenoord. Op de Coolsingel is uiteindelijk, ondanks de werkzaamheden, de finish. Ook volgend jaar hoopt de organisatie hier te kunnen finishen, maar het is nog niet zeker of dit door het werk zal lukken. Het eerste team wordt rond 11 uur verwacht.