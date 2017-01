Droom komt uit in vrolijk eco-wijkje

Er is nog volop werk aan de winkel in het zelfbouw-paleisje van Jos Kuppens (40), aan de rand van het voormalige hockeyterrein van Leonidas in De Esch. Het houten bouwwerk stáát, de ramen zitten erin, evenals het keukentje. ,,We zijn nu met de trap bezig'', zegt hij, ,,een mooie timmerklus.''



Hij is een ware pionier. Als een van de eersten toonde de ex-bewoner van het Oude Noorden interesse in een lapje grond ten westen van de Kralingse Zoom, waar kopers van zo'n plot alle vrijheid kregen bij het construeren van hun toekomstige onderkomen. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals het opwekken van extra stroom.



Duurzaam is het toverwoord, al ging het niet immer van een leien dakje. ,,Het vereist nogal wat moed'', klinkt het ,,maar op een gegeven moment zet je door en ga je los. Waar het om draait is creativiteit, variatie. Wat tegenviel is het aantal uren dat je eraan kwijt bent. Soms ging ik echt stuk.''



Luchtig

Voor het buurtje Leonidas waren alle 46 kavels in een mum van tijd verkocht, en op exact de helft wordt nu gebouwd. En dat varieert van luchtige glazen optrekjes tot complete landhuizen mét veranda.



Projectleider Henk Koedijk is uiterst tevreden met het resultaat. ,,Kluswoningen bestaan al in Rotterdam, maar dit is toch even wat anders. De huizen die hier staan, bestel je niet vanuit een catalogus. Geen woning is hetzelfde.''



Nog ruim een jaar, en dan moet deze kersverse woonoase aan de rand van de stad klaar zijn. Kuppens: ,,Je eigen huis bouwen. Voor mij komt een jongensdroom uit.''