Droom van Schiedammers in duigen na autobrand

Het was hun droom, hun grote avontuur. Maar daar is niets meer van over. Schiedammers Cock den Breejen en Ati Bastiaanse zitten in zak en as nu hun Argentijnse foodtruck vannacht volledig uitbrandde.

Het contrast is groot. Cock den Breejen wijst op een foto die in de volledig verwoestte foodcar op de Nieuwe Haven hangt. ,,Daar sta ik duizenden enthousiaste Argentijnen toe te zwaaien toen we vorig jaar deelnamen aan de wereldkampioenschappen choripán maken’’, haalt hij dierbare herinneringen op. ,,Moet je kijken hoe ik er nu bij sta…’’ Choripán is dé Argentijnse specialiteit waarmee Cock en zijn vrouw Ati Bastiaanse bekendheid verwierven.

Het ergste is: het Schiedamse stel is niet verzekerd. ,,Voor de auto krijg ik misschien nog de dagwaarde, maar voor de inboedel helemaal niets’’, vertelt Den Breejen. De wagen heeft een waarde van 30.000 euro. Een bedrag dat het echtpaar niet heeft. ,,Al ons geld zat in die kar, waar we ons brood mee verdienden. We hebben ook een restaurantje, La Salita op de Hoogstraat. Daar spelen we net quitte mee, het is te klein om écht winst te maken.’’

Media-aandacht

Den Breejen hoopt dat alle media-aandacht iets oplevert. ,,Ik ben bijna 62 jaar, te oud om weer iets van de grond af aan op te bouwen. Het liefste zou ik m’n tangoschoenen pakken en naar Argentinië vertrekken. Maar Ati is net oma van een kleindochter geworden, dus dat zit er niet in. Maar wie weet, we hebben eerder tegenslagen overwonnen en mijn vrouw is echt een doorzetter, dus zeg nooit ‘nooit’.’’