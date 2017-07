Drugs-experiment zet buurt op tilt

Interview Aan het woord: 'Barbertje móest hangen'

14:37 Huub en Pim Eitjes zwegen de afgelopen jaren in alle talen. Tweeënhalf jaar na wat in Maassluis 'de theaterrel' is gaan heten, blikken ze terug en kijken ze vooruit nu Huub terugkeert in de politiek.