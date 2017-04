'Drugscrimineel knipt enkelband door en is spoorloos'

Pijlen » Update Man (24) zwaargewond na schietpartij in Oude Westen

25 april Een 24-jarige man uit Rotterdam is vanavond op het Adrianaplein in Rotterdam in zijn been geschoten. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie voert, met onder meer een helikopter, een groot onderzoek uit rond het plein in de wijk het Oude Westen. De politie heeft twee mannen aangehouden.