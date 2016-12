Drugslaboratorium boven pizzeria in Port Zélande

De pizzeria kwam tijdens een al langer lopend onderzoek naar de handel in synthetische drugs in beeld bij de recherche. Bij de inval werden drie mannen van 40, 43 en 52 jaar uit Zwijndrecht en Rotterdam aangehouden. In het lab trof de politie zo'n 200 liter aan chemicaliën aan.



Het restaurant dat eerder naar de naam Porto Fino luisterde en centraal tussen de jachthaven en het vakantiepark van Center Parcs in Ouddorp ligt, veranderde in juni dit jaar van eigenaar. De eigenaar van de pizzeria, een 49-jarige Vlaardinger, was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Een woordvoerder van Center Parcs hecht er waarde aan te benadrukken dat Porto Bello niets met het huisjes­park te maken heeft. De zaak werd in verband gebracht met een pand aan de Molendijk in 's-Gravendeel en ook daar deed de politie een inval. Daar werd in een schuur naast een woning eveneens een drugslaboratorium gevonden.