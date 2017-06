Drugsverdachte Dennis van den B. blijft achter de tralies

De rc heeft vastgesteld dat Van den B. terecht is opgepakt. Later in de week wordt hij opnieuw voorgeleid en dan wordt de beslissing genomen of Van den B. langer vastgehouden moet worden of in vrijheid wordt gesteld.



Van den B. is één van de hoofdrolspelers in het douaneproces. Hij mocht de uitspraak – komende dinsdag - in vrijheid afwachten maar werd vrijdagavond laat in zijn woonplaats door de politie aangehouden. Het heeft er alle schijn van dat Van den B. de voorwaarden die waren verbonden aan de schorsing van zijn voorlopige hechtenis, heeft geschonden.



Het OM wil nog steeds niets kwijt wat de reden is geweest om de Rotterdammer weer in de cel te zetten. Van den B.’s advocaat heeft geen behoefte om commentaar te geven.



Van den B. is volgens justitie betrokken geweest bij de smokkel van enkele honderden kilo's cocaïne die in de Rotterdamse haven door de corrupte douanier Gerrit G. werden doorgelaten. Tegen Van den B. is 12 jaar gevangenisstraf geëist voor de invoer van drugs, omkoping van Gerrit G. en bedreiging. Nadat een zending coke was onderschept door de politie ontstond ruzie tussen meerdere drugsverdachten en kwam Van den B. op een dodenlijst te staan.