Drugsverdachte Dennis van den B. weer opgepakt

De Rotterdamse drugsverdachte Dennis van den B. (46), één van de hoofdrolspelers in het douaneproces, is afgelopen weekeinde opnieuw gearresteerd. Hij werd vrijdagavond laat in zijn woonplaats door de politie aangehouden.

Het OM wil er niets over kwijt en ook Sanne Schuurman, de advocaat van Van den B. hult zich in stilzwijggen. Hij zegt deze krant ‘niet van commentaar te kunnen voorzien’.

Van den B. is volgens justitie betrokken geweest bij de smokkel van enkele honderden kilo’s cocaïne die in de Rotterdamse haven door de corrupte douanier Gerrit G. werden doorgelaten. Tegen Van den B. is 12 jaar gevangenisstraf geëist voor de invoer van drugs, omkoping van Gerrit G. en bedreiging.

Vergismoord

Een in december 2013 onderschepte zending drugs leidde tot ruzie onder de betrokken criminelen én de vergismoord op Rob Zweekhorst uit Berkel en Rodenrijs in januari 2014. Van den B. had bij Zweekhorst in de wijk gewoond, maar kwam er nog vaak om bij zijn ex hun hond op te halen en uit laten. Rob Zweekhorst werd vlak bij zijn huis neergeschoten toen hij een rondje met zijn honden maakte.

Voor de politie stond al snel vast dat de kogels voor Van den B. bedoeld waren en de schutter zich had vergist. Van den B. heeft later ook toegegeven dat hij het doelwit was. Hij leek qua gestalte op het slachtoffer en liep ook regelmatig met zijn hond door de buurt.

De Rotterdammer heeft ontkend iets met de drugshandel te maken te hebben. Hij mocht in vrijheid de uitspraak van de rechtbank - op dinsdag 4 juli - afwachten, maar zit nu dus weer achter de tralies. De reden? Iedereen zwijgt er over.

Veiligheid

Ondenkbaar is het niet dat Van den B. is gearresteerd met het oog op de veiligheid van twee under coveragenten die vriendschap met hem en zijn vriendin sloten. Met hen vierden de rechercheurs onder de schuilnamen Ronnie en Daphne vakantie op Curaçao.



Van den B. heeft onlangs op sociala media gedreigd de identiteit van de betreffende rechercheurs, die in het dossier anoniem zijn gebleven, openbaar te maken. Hij plaatste al een foto van het stel, dat op de rug wordt gezien, en kondigde aan meer foto’s in de publiciteit te zullen brengen om dat hij genoeg had van de corruptie.