Drukste fietspad Rotterdam krijgt snelheid en comfort

Zo'n 6,5 kilometer lang is ie: de meest gebruikte fietsroute van de Maasstad. Dagelijks rijden tussen de 8.000 en 10.000 tweewielers op het rode asfaltpad tussen het Varkenoordse viaduct in Feijenoord en het Schieplein in Noord, met in het hart de Erasmusbrug en de Coolsingel. Door de drukte zijn er fietsfiles in de spits en vinden regelmatig bijna-botsingen bij verkeerslichten en kruisingen plaats.



Dinsdag start een jaar durend project dat het doorgaande fietspad comfortabeler, sneller en veiliger moet maken. Mede gebaseerd op suggesties van Rotterdammers, is een plan gemaakt om de route in etappes te verbeteren. Een flinke klus die 3,5 miljoen euro gaat kosten, op te brengen door de gemeente, de metropoolregio en het rijk gezamenlijk.



Opstelplaatsen

Bij de verkeerslichten krijgen de fietsers op drukke momenten vaker groen licht en worden grotere opstelplaaten aangelegd. ,,Die zijn vaak niet breed genoeg, zeker niet bij kruisingen'', zegt de woordvoerder van verkeerswethouder Pex Langenberg. Berucht zijn de fietspaden onderaan de Erasmusbrug, waar vaak zoveel tweewielers op groen licht staan te wachten dat kruisende fietsers en scooters de weg wordt geblokkeerd.



Waar mogelijk worden fietsstroken verbreed en er komen meer paden en oversteekpunten met tweerichtingverkeer. Te beginnen bij het Wilhelminaplein onderaan de Zwaan. Met de bouw van nieuwe kantoortorens op de Wilhelminapier is het aantal forenzen enorm toegenomen. Veel fietsers die de pier afkomen en de brug over moeten, gaan spookrijden om niet drie keer te hoeven oversteken. Zij mogen in de nieuwe situatie voortaan wel in één keer naar de overkant.



Signalering

Verder gaat de gemeente op verschillende plekken experimenteren met innovatieve signalering. Met licht- of tijdsaanduidingen worden fietsers erop gewezen dat ze sneller of juist langzamer moeten gaan rijden om het groene licht te halen.



De gemeente verbetert ook twee fietsroutes die parallel lopen aan het drukste fietspad: de routes Rozenlaan-Boompjes en Noorderbocht-Westersingel. Het fietspad aan de Overschiese Kleiweg wordt doorgetrokken tot aan de Noorderbocht om zo bewoners van Park 16Hoven een betere fietsverbinding met het centrum te geven.



De werkzaamheden kunnen soms voor overlast zorgen.