Drukte bij opening cookie dough bar in Rotterdam

Sabine Doevendans (20) is vanuit Tilburg naar Rotterdam gekomen voor cookie dough, een versgedraaide creatie van koekjesdeeg. ,,Ik zag het op Facebook staan en het leek me heel erg lekker.''

Ze is lang niet de enige. Zo'n 700 belangstellenden gaven op Facebook aan naar de opening te komen. Toen om 12 uur de deuren open gingen, stonden er al tientallen mensen in de rij.

,,We hadden deze opkomst wel verwacht'', zegt communicatiemedewerker Kay van der Vleuten. ,,Het is heel fijn om te zien dat zo iets simpels, zoveel mensen naar hier kan brengen. In New York is de winkel een half jaar open en staan er nog steeds rijen. We hopen dat dat hier ook zo is.’’