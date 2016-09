Dubbele droom komt uit

Te duur

Brigitte en Don: ,,Geïnspireerd door een kindercamping in Lage Mierde wilden we eigenlijk die kant op. Eerst wilden we in Piershil een boerderij kopen, maar dat bleek te duur. Het plan schoof naar de achtergrond. Tot we in 2011 in Zuid-Frankrijk op vakantie waren en weer wilden blijven. We wilden onze droomcamping realiseren en ontwikkelden het idee voor een glamping, met luxe compleet ingerichte tenten.'' Alles viel samen. En hoe!



Na een intense zoektocht bleek Domaine Ramonjavel in Fongrave dé plek om een nieuw leven op te bouwen. In augustus 2015 liet het gezin de Hoeksche Waard achter zich en vertrok naar Frankrijk, met nóg een wonderbaarlijke ontwikkeling. ,,Don had het gevoel in zijn benen teruggekregen en heeft keihard geknokt om weer te kunnen lopen."



Droom

Hun droom om in Frankrijk te gaan leven en Don die na na vijftien jaar gekluisterd te zijn geweest aan zijn rolstoel en ineens weer op zijn benen stond - je verzint het niet. Of, zoals Brigitte zegt: ,,Hier hadden we nooit op gerekend. Natuurlijk was er ook twijfel. De keuze was zwaar vanwege de kinderen. Het vertrek was emotioneel, maar ook zij hebben doorgezet en doen het fantastisch.''