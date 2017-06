Dubbele woontoren aan de Boompjes

Het ontwerp is van het bureau Team V uit Amsterdam. ,,We hebben er voor gekozen twee slanke getrapte torens te ontwerpen in plaats van één brede toren,’’ legt Do Janne Vermeulen, architect en directeur van Team V Architectuur uit. ,,Zo kunnen we meer hoekwoningen realiseren, waardoor een groot deel van de bewoners in twee richtingen kunnen genieten van het spectaculaire uitzicht over de Maas, de Erasmusbrug en de Oude Haven.”



Boompjes 60-68 komt naast de in aanbouw zijnde Terraced Tower, met 344 woningen. Voor dit gebouw moet het oude kantoor van Erasmus Verzekeringen wijken.



In het Maritiem District worden de komende jaren wel negen woontorens gebouwd.