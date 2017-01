Duizenden euro's voor dienstreisjes college Lansingerland

In april gaan burgemeester Pieter van de Stad en Abee zeven dagen naar de provincie Shandong in China, voor 3.000 euro per persoon. In hun kielzog gaan veertig lokale bedrijven mee. In China wordt Lansingerland gezien als één van de meest innovatieve glastuinbouwgemeenten ter wereld. Er is een stedenband met Yangling. Deelname aan de beurs in China, waar Lansingerland eregast is, is voor de Nederlandse bedrijven gratis. Er wordt een Hollands Paviljoen ingericht van 4.000 vierkante meter. Er worden 2 miljoen bezoekers verwacht. "Het versterken van de band met de provincie en het promoten van Lansingerland als innovatie tuinbouwgemeente is het doel'', schrijft het college over deze trip. De reis- en verblijfkosten van 6.000 euro 'vallen binnen de gedragscode Collegeleden Lansingerland 2011'.



Mensenrechten

VVD-fractievoorzitter Kathy Arends is gelukkig met de Chinese belangstelling voor de tuinbouw. "Het zou alleen wel fijn zijn als al die delegaties over en weer eens concrete orders opleveren. Misschien dat we ter plekke ook mensenrechten kunnen aankaarten? China is nog altijd een communistische dictatuur, die dissidenten foltert.''