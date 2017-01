Duurzame kleding zonder suf imago

Zuinig

De Poortugaalse koopt stoffen in met een Fairwave certificate, maar let zelf ook op het milieu door zuinig te zijn met prints uitdraaien, de producten te verzenden in gerecyclede verpakkingen en de energie die zij gebruikt in haar atelier in Poortugaal op te wekken via zonnepanelen.



,,Ik werk in de garage van mijn ouders waar mijn vader vroeger zijn kantoor had. Toen hij drie jaar geleden met pensioen ging, trok ik erin.'' Hier in de garage ontwerpt Hildemieke de designs voor de shirts. Meestal zijn het vrolijke ontwerpen van voorwerpen of dieren of een quote met een grapje of een knipoog erin verwerkt. Inspiratie haalt ze overal vandaan. ,,Ik ontwerp wat ik zelf leuk vind. Zo kwam ik een keer een oude radio tegen die ik zo leuk vond dat ik die vervolgens in print heb uitgewerkt. Die siert nu een shirt.''



Het ontwerpen zat er altijd al in. ,,Als kind was ik al creatief bezig. Ik ben dyslectisch, dus creatieve vakken liggen me sowieso beter. En mode vond ik altijd al leuk, mijn kleedgeld was al op voordat het überhaupt binnen was. Toen ik naar de Rotterdamse modeacademie Artemis ging, wist ik meteen: dit is het.''



Verbastering

Het oprichten van haar eigen kledingmerk is dan ook een logisch vervolg en hiermee komt een droom uit voor Vis. De naam is een verbastering van haar eigen meisjesnaam: Hildemieke Vis die vaak door vrienden wordt afgekort met Hil. Zet er de letter 'C' voor en een 'L' erachter en je krijgt 'Chill'. Vis werd vertaald naar Fish om een internationale tintje te geven aan de merknaam. ,,Ik wil uiteindelijk met ChillFish Design een duurzame dames- en herenkledinglijn opzetten.''



Woensdag staat Hildemieke Vis met ChillFish Design op de wintereditie van het mode-evenement BlueModa in Blue City in het oude Tropicana aan de Maasboulevard in Rotterdam.