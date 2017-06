'Duurzame mode heeft nog te veel een alternatief imago'

In allerlei kleuren en stijlen hangt de duurzame mode aan de rekken voor het Fair Fashion Festival bij Annabel aan de Schiestraat. Op het eerste gezicht lijken de stukken niet heel anders dan 'normale' mode. ,,Dat is het ook niet. Mensen denken vaak dat duurzame mode een stijl op zich is, maar eerlijke kleding bestaat in allerlei soorten'', zegt initiatiefneemster Myrthe Minnaert. ,,Wat die stukken gemeen hebben, is de bewuste manier waarop ze worden geproduceerd. Zonder schade aan het milieu en zonder mensonterende werkomstandigheden in de fabrieken.''



Een niet meer dan logische werkwijze voor de volgende generatie ontwerpers. ,,Duurzaam produceren wordt als iets aparts gezien, maar ik ben gewoon ontwerper. Punt'', zegt mode-student Welmoed Bosch (20). Het is toch vanzelfsprekend dat ik met mijn werk geen mensen uit wil buiten?''