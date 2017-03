E-verdwazing

De Xbox One of de PlayStation 4 is zijn allerbeste vriend. Gehuld in het officiële clubtenue van zijn werkgever strijdt hij op het virtuele veld van FIFA17, de koning onder de voetbalgames, om de hoogste eer. Niet vanuit een muffe zolderkamer, nee, de duels worden gespeeld en opgenomen in een tv-studio. Waarna ze worden uitgezonden op de betaalzender Fox Sports en videosites als YouTube en Twitch. Tienduizenden liefhebbers van het kunstmatige gedartel volgen de verrichtingen.



Welkom in het hypercommerciële circus genaamd voetbal. Een sport met wonderlijke contradicties. De e-divisie mag dan een voorbeeld zijn van 'de tijdsgeest perfect aanvoelen', maar hoe zit dat in Rotterdam met het realtime vrouwenvoetbal? Dat is, al jaren, een van de snelst groeiende teamsporten.



Maar in de zelfbenoemde voetbalhoofdstad van Nederland is vrouwenvoetbal non-existent op het hoogste niveau. Feyenoord, Excelsior en Sparta wensen hun vingers niet te branden aan de vrouweneredivisie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ajax, ADO Den Haag en PSV. Toegegeven: het opzetten en onderhouden van een vrouwenselectie is vele malen duurder dan één spelletjesfreak een zakcentje toestoppen. Toch wringt het: drie profclubs en als speelstad pronken met het EK vrouwenvoetbal van komende zomer. Hebben Feyenoord, Excelsior en Sparta te lang achter het beeldscherm gezeten?