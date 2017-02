Een bak kruiden uit Suriname, hét middel tegen griep

Ach, een griepgolfje, daar schrikken ze in het wooncomplex De Leeuwenhoek aan de West-Kruiskade allang niet meer van. Zoveel jaren ervaring op het gebied van hoest-, koorts- en snotterbestrijding vind je bijna nergens in Rotterdam. Uit alle windstreken komen de op maat gesneden remedies aanwaaien.



Neem nu 'zuster' Juliëtte (69). De geboren Surinaamse zweert bij thee met citroen als middel bij lichte verhoging, en gooit er een paracetamolletje achteraan - maar alléén in geval van nood.



Kwassiehout

Vroeger ging ze voor bita, ofwel bitter. ,,Bij griep gebruikten we uitsluitend Surinaamse kruiden. Kwassiehout, dat we dan in water zetten. Dat hielp tegen de koorts. Of saoto-soep, en Chinese tayer. Maar tegenwoordig krijg ik de griepprik, en die werkt uitstekend.''



Een stukje verderop zit Manuela (51), uit Angola. Ook bij haar scoort thee met citroen hoog, het liefst in combinatie met knoflook. ,,En dan kijk ik wel hoever ik kom,maar meestal is dit voldoende. Wel eerst koken hè, en gember erbij.'' Dit trucje helpt. ,,Ook mijn oma's en grootmoeders dronken dit. Paracetamol slikte ik alleen als de hoofdpijn te erg werd, als mijn kop bijna uit elkaar barstte. Maar liever hield ik het bij natuurproducten.''



Naast haar komt Wilma (84), op en top Rotterdamse, ook met een gouden tip. ,,Griep? Leg een ui onder je bed. Dat heb ik vaak gedaan. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want ik ben nooit ziek.''



Balsem

Oud-huisarts Hans Harmsen (68), die tientallen jaren werkte in Charlois, heeft heel wat griepgolven aan zich voorbij zien trekken, evenals alternatieve behandelingen. Dat kon van alles zijn, variërend van het wrijven met munten en balsem over een patiënt, tot het gebruik van amuletten. ,,In sommige culturen wordt daar nog mee gewerkt.''



Hij deed veel onderzoek naar de communicatie tussen huisartsen en migranten. En concludeert dat die door de jaren heen beter is geworden. Ook melden zuiderlingen van Turkse en Marokkaanse afkomst zich doorgaans sneller bij de dokter voor antibiotica, waar anderen de nood met een theetje met honing proberen te lenigen. Dat thuisdokteren bij griep tot problemen leidde, kan hij zich niet herinneren. Wél dat behandeling werd nagelaten.



,,Dan was iemand 's nachts enorm benauwd geworden. Waarom ze me niet hadden gewaarschuwd, vroeg ik dan. Zeiden ze: sorry dokter, we wilden u niet wakker bellen...''