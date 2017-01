Een derde stadsbrug? Leuk en aardig, maar waarom een oeververbinding in het westen van Rotterdam aanleggen, terwijl een corridor in het oosten van de stad een veel groter -want regionaal- logistiek belang zou dienen? ,,Waarom zou de landelijke overheid bovendien geld op tafel moeten leggen voor een brug, die louter en alleen bedoeld is om de binnenstedelijke verkeersdoorstroming in Rotterdam te bevorderen?''



Duco Hoogland (32) is sinds 2012 namens de PvdA woordvoerder verkeer en vervoer in de Tweede Kamer. Met verbazing heeft hij, zelf bewoner van Rotterdam-Katendrecht, kennisgenomen van de verkeersplannen van wethouder Pex Langenberg (verkeer en duurzaamheid, D66). ,,Ik mis visie en overtuigingskracht'', zegt het oud-raadslid, die op plek 27 staat van de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.



Wat bedoelt u daarmee?

,,Rotterdam heeft van oudsher een sterke lobby in Den Haag, maar onder het huidige college laat de overtuigingskracht sterk te wensen over. Dat is zonde, zeker voor de stad. Langenberg is een paar keer langs geweest, bijvoorbeeld met dat plan voor die derde stadsbrug. Maar dat is een onvoldragen plan, niet concreet genoeg en al helemaal niet gestoeld op een degelijke analyse. Vooral in financieel opzicht vertoont zijn voorstel hele grote gaten.''



Hoe verklaart u dat?

,,Geen idee, ik kan alleen maar zeggen dat het mij verbaast. Wie in Den Haag aanklopt, moet zijn huiswerk op orde hebben. Dat is een gouden regel en zo logisch als wat. Als iemand dat behoort te weten, dan is het Langenberg. Hij heeft als topambtenaar nota bene jarenlang in Den Haag gewerkt.''



Toch staat Rotterdam niet met lege handen.

,,Nee, we hebben als Kamer geld vrijgespeeld voor de verbreding van de A15. Dat is voor Rotterdam vanwege de haven van cruciaal belang. Daarnaast hebben we ingestemd met de A13/16, hoewel de Rotterdamse raad op het allerlaatste moment moeilijk ging doen. Terwijl het een plan was waar de raad -ik zat daar zelf toen nog in- al eerder mee had ingestemd. Langenberg deed het later voorkomen alsof er nog heel veel onderhandelingsruimte was met het ministerie voor allerlei in- en aanpassingen, maar daar was absoluut geen sprake van. De gemeente Lansingerland heeft dat beter gedaan, zo van: dit is niet leuk, maar we hebben het ermee te doen. De houding van Rotterdam was niet goed voor de positie van de stad.''



Wat zegt dat?

,,Dat de stad te veel en te vaak met zichzelf bezig is. Ik noem dat navelstaren. Je moet als stad je kansen pakken door verder te kijken dan puur je eigenbelang. Zoals met dat beoogde multiculturele centrum op Zuid wel is gebeurd. Niet alleen Rotterdam, maar het hele land heeft straks baat bij zo'n instituut. Ahmed Aboutaleb heeft dat goed begrepen en zich als burgemeester achter de schermen ook juist met die insteek sterk gemaakt voor de komst van zo'n centrum. Dat heeft gewerkt, want de trein is inmiddels in beweging gezet.''



Maar dat geldt dus niet voor die gedroomde derde stadsbrug?

,,Nee, wie daar als visionair naar kijkt, zegt: ja, het is nodig. Maar ik kan als Rotterdams Kamerlid in Den Haag niet aankomen met het verhaal 'er is een derde stadsbrug nodig', terwijl er elders in het land tal van andere niet-binnenstedelijke knooppunten zijn die een groter belang dienen. Het verhaal moet sterker en beter aan de man worden gebracht.''