Eén minuut stilte voor slachtoffer tbs-moord in Poortugaal

Feyenoord tegen FC Dordrecht voor onderzoek naar sikkelcelziekte

11:54 FC Dordrecht is dit keer de tegenstander van Feyenoord in de jaarlijkse benefietwedstrijd van de club. De koploper van de Eredivisie ontvangt de streekgenoot op woensdag 22 maart in De Kuip. De opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis dat onderzoek doet naar sikkelcelziekte, een chronische bloedziekte.