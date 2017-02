Ik vertel over mijn ontmoeting met docenten die bang zijn om onderwerpen als islamisering en terreuraanslagen aan te stippen. In een onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek, waarmee deze krant gisteren opende, wordt die angst onderschreven. Ongeveer één op de negen leraren vermijdt gevoelige onderwerpen in de klas.



Een voorbeeld: Na de aanslag op Charlie Hebdo doen op scholen complottheorieën de ronde dat dit een verzinsel is van Amerikanen en zionisten, om haat te kweken tegen moslims. Moslimleerlingen komen lijnrecht tegenover hun 'autochtone' klasgenoten te staan. En de docenten? Die staan er tussen. Ze kunnen weinig doen, omdat de leerlingen volharden in hun gelijk. Wat alles gecompliceerder maakt, is dat hun waarheid wordt gedeeld door familie en vrienden.



Dezelfde terughoudendheid zie ik terug bij de aanwezigen vanavond. Nadat een student in legeruniform pleit voor het doorbreken van taboes, komt de zaal los. Vertegenwoordigers van de Zadkine Veiligheidsacademie in Rotterdam erkennen het probleem. Een docente geeft aan het eng te vinden om bepaalde discussies aan te gaan in de klas omdat ze er op dat moment alleen voor staat: ,,Je loopt op eieren, het biedt meer zekerheid wanneer je praat namens de school.'' Diezelfde gereserveerdheid bestaat op politieopleidingen, geeft een leidinggevende van de opleiding Toezicht en Veiligheid toe. Praten over zaken als etnisch profileren ligt uiterst gevoelig.



Gedurende de avond blijkt hoe ernstig het probleem is en hoe sterk er behoefte is aan het opengooien van het debat over gevoelige thema's. Een onderhuids etterende angst ondermijnt onze open samenleving. Scholen zouden meer aandacht moeten besteden aan burgerschapsonderwijs, zodat leerlingen kritisch leren denken.



Organisaties moeten hun personeel 'rugdekking geven' en zo aanmoedigen tot het openbreken van deze angst. Maar de grootste verantwoordelijkheid ligt bij de ouders: bestrijd segregatie; houd je kinderen in de gaten en waak voor radicale opvattingen. Jullie kinderen zijn de toekomst van dit land.