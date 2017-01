Lekker belangrijk.



Het huidige logo is heel erg jaren 90. Een grote groene R met een zwart plasje dat -origineel zeg!- de Maas illustreert. Dat beeldmerk moet volgens De Langen en vele andere Rotterdammers worden vervangen door het aloude stadswapen van vier drukke leeuwen rond een gouden kroon. Best een mooi plaatje hoor, als je toevallig geboren bent rond 1850 en gewend bent aan de deftige symbolen van toen.



Ik heb, op die adhd-leeuwen na, ook wel wat met dat wapen. Met de kleuren, het Rotterdamse groen en wit, maar vooral met de bijhorende, weergaloze tekst: 'Sterker door strijd'. Van die woorden krijg ik het als Rotterdammer warm. Mits met strijd overigens niet conflict wordt bedoeld, maar veerkracht en zo wordt verwezen naar het vermogen van onze, soms zo geplaagde, stad om altijd weer op te krabbelen.



Het verlangen naar oude symbolen, uniformen, gebruiken en woorden zie je vaker in wankele, angstige samenlevingen. Een volk in verwarring zoekt steun in tradities van vroeger, toen alles beter was. In zoverre is het in deze bange tijden niet verrassend dat het idee van De Langen zo veel weerklank vond in Rotterdam. Liefst 94 procent van de bezoekers aan AD.nl gaf aan dat oude stadswapen dolgraag terug te willen.



Maar ga er niet op in, meneren van de politiek! Zo'n nieuw logo (op vlaggen, briefpapier en gebouwen) kost de stad miljoenen, onnodige miljoenen. Wie echt zo verlangt naar ons oude stadswapen, kan vandaag nog terecht in de hal van het stadhuis. Daar hangt het in volle glorie. Maak er een foto van, neem die mee naar huis en geniet er thuis nog jaren van.