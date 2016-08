Eerste bewoners gearriveerd bij azc in Beverwaard

De bewoners zijn rond 12.45 uur aangekomen in twee busjes. Ze zijn vanuit een procesopvanglocatie in Budel gekomen. Al hun bezittingen zaten in enkele koffers en boodschappentassen. Nadat ze zich hadden geïnstalleerd in hun sobere woning, kregen ze van het COA de huisregels uitgelegd. ,,We geven ze ook een kaart waarop de wijk staat uitgelegd. Ze moeten natuurlijk leren waar ze hun boodschappen kunnen doen enzo'', zegt Jeanette Scholten (COA).



De asielzoekers zullen die kaart vandaag al gebruiken. In het Rotterdamse azc moet ieder gezin zelf koken, dus er moeten vandaag nog boodschappen worden gedaan. ,,Vandaag zal er nog een begeleider meelopen.'' Er is weinig tijd om te rusten. De kinderen worden morgen al verwacht bij een intake-gesprek op school. Woensdag is hun eerste schooldag.



In de loop van de week druppelen meer bewoners binnen. Het COA verwacht dat er volgende week 277 asielzoekers in dit azc wonen.