Eerste editie Roparun zonder oprichter Sjaak

RoparunMoe maar voldaan kwamen de 8.000 deelnemers aan de goededoelenloop Roparun gisteren aan in Rotterdam. Het was de eerste editie zonder oprichter Sjaak Bril. ,,Deze is voor jou Sjaak!''

Quote Ik weet zeker dat Sjaak van bovenaf meekijkt teamcaptain Leonard Zwaal 'Jouw finish, Sjaak!' Het spandoek dat Team010 Ahoy Runners bij zich draagt, laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De deelnemers aan de Roparun dragen deze editie op aan Sjaak Bril. De geestelijk vader van de in 1992 opgerichte goededoelenloop voor de strijd tegen kanker overleed in maart aan maagkanker, 55 jaar nog maar.



Voor zijn team is de aankomst op de Coolsingel daarom extra emotioneel. ,,We hebben de finish bereikt, maar Sjaak krijgen we er niet mee terug'', zegt teamcaptain Leonard Zwaal. ,,Maar ik weet zeker dat hij van bovenaf meekijkt!''

Teams

Team 010 Roparunners behoort tot de 321 deelnemende teams van de editie 2017. De teams gingen drie dagen geleden van start in Hamburg dan wel Parijs. De overeenkomst is dat zij zich allemaal lieten sponsoren door werkgevers, vrienden en familie. Hoeveel is opgehaald, is nog niet bekend. Een bedrag met zes nullen, zoveel is zeker.

Net voordat Sjaaks team de finishlijn op de Coolsingel passeert, haakt Sjaaks weduwe Anita aan. Fietser Diana van der Engel pakt met haar linkerarm die van Anita beet. ,,Zij neemt vandaag de plek van Sjaak in.'' Haar hand duikt in haar broekzak. Ze showt een houten gedenkmunt met daarop de beeltenis van Sjaak. Op de achterzijde prijken de woorden 'Sterker door strijd', zijn levensmotto. Ieder teamlid droeg de munt gedurende de hele reis bij zich. Diana slikt haar tranen weg. ,,Het was zo'n mooi mens. Zo zonde dat hij er niet meer is.''

Blind

Nog een bijzonder team was Roparunning Blind, het eerste ooit dat met acht blinde en slechtziende lopers naar Rotterdam rende. ,,Het was fantastisch. Het gevoel toen ik over de finish kwam? Euforisch moe. Het is ongelooflijk wat is bereikt. We hebben laten zien dat als je iets wilt, je het gewoon moet doen. Ook als je een beperking hebt. Of het nu klein is of heel groot, zoals de Roparun.''

Het passeren van de Daniel den Hoed Kliniek is voor velen het meest emotionele moment. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of eraan is overleden. Kim van Koeveringe-Vickery (45) is vanmorgen met haar ziekenhuisbed naar buiten gerold. Om de haverklap wordt haar arm geschud. In februari kreeg de Ridderkerkse te horen dat er een tumor in haar maag zat.

Van de week is ze hieraan geopereerd, morgen mag ze naar huis in afwachting van de uitslag. Wel of geen uitzaaiingen. Ondanks deze onzekerheid oogt ze moedig. In het Engels en met zachte stem, nog zwak van de operatie, vertelt ze: ,,Ik vind het prachtig om te zien dat andere mensen dit doen voor mensen met kanker.''

Volledig scherm Een Roparunner schudt patiënt Kim van Koeveringe-Vickery (45) van de Daniel den Hoed Kliniek de hand. © Sanne Donders

Zijlijn

Om die reden staat Nico de Neef (80) al sinds jaar en dag langs de zijlijn om de hardlopers aan te moedigen. ,,Ik ben een harde man. Jaren heb ik bij de brandweer gewerkt en daar heb ik heel wat erge dingen gezien, maar ik heb nooit een traan gelaten. Maar hier... die warmte van al die mensen. Hier laat ik altijd wel een paar traantjes hoor.''

Quote Veel lopers hebben een verleden met deze plek, daarom zie je velen hier breken Marianne Pranger (Daniel den Hoed Kliniek) Marianne Pranger, die al 24 jaar in de kliniek werkt, begrijpt wel waarom. ,,Het komt ook door de vermoeidheid hoor dat mensen hier zo stuk gaan. Veel lopers hebben een verleden met deze plek, daarom zie je velen hier breken. Ja, ook ik hou het dan niet droog.''



Omdat de kliniek verhuist naar het Erasmus MC is het waarschijnlijk de laatste keer dat de tocht hier passeert. In tegenstelling tot voorgaande jaren staan er vandaag niet veel kankerpatiënten langs de route. ,,Het is vandaag te zonnig voor de patiënten die chemo krijgen.''

Café

Even verderop bij café Vanouds Trianon op de Groene Hilledijk wordt zowel van de zon als van de Roparunners genoten. Vanaf het terras klinkt om de haverklap een luid applaus. Eigenaar Hans Vuyk: ,,Ze zitten hier al vanaf 11.00 uur.''

Vuyk heeft zo af en toe een patiënt van de Daniel den Hoed in zijn café aan de bar. ,,Ik heb weleens gehad dat ze met zo'n karretje hier binnenstapten. Maar er komen ook familieleden binnen die er logeren, even een borrel lusten en hun verhaal kwijt willen. Ja, dan luister je gewoon.''

Voor Anneke Zierts (62) uit Ouderkerk aan den IJssel was de Daniel den Hoed 32 jaar geleden wekelijks vaste prik. ,,Mijn dochter Samantha had lymfeklierkanker. Ze is 6 jaar oud geworden. Ik zie die dokter nog staan, schuddend met zijn hoofd en zich afvragend waar het mis was gegaan. Maar de medicijnen waren gewoon niet aangeslagen.''

Volledig scherm Roparunner Tamara van Ommen schiet vol bij het zien van haar vader op de Laan van Zuid. © Sanne Donders

Familie

Vandaag staat Zierts met haar hele familie op de Laan op Zuid. Voor het tweede jaar achterheen lopen haar twee zoons, Bjorn en Sjohnnie, mee. Ook haar schoondochter Tamara legt de tocht af. Voor het eerst. Haar vader, Wim van Ommen (63) straalt van trots. ,,Ik had nooit verwacht dat ze dit zou doen, ze is niet zo'n sporter. Maar een jaar geleden is ze gaan trainen.''