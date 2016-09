Eerste fans Manchester United in Rotterdam

Zijn groepje heeft allemaal een kaart voor de wedstrijd morgenavond tegen Feyenoord in halflege Kuip, maar de fanatieke fan verwacht dat er ook veel supporters zonder kaartje naar Nederland zul reizen. ,,Deze Europese reisjes gaan eigenlijk ook helemaal niet om de wedstrijd. Die is het minst belangrijk. We willen met elkaar genieten van een leuke stad. En bier drinken. Dat er fans zijn zonder kaartje, ach dat maakt eigenlijk niet uit.''



Goede herinneringen

Steve en zijn vrienden brengen hun tijd alleen door in Rotterdam. ,,Natuurlijk trekt Amsterdam, en sommigen zullen daar vannacht slapen. Maar ik denk toch dat de meeste fans morgen naar Rotterdam komen, naar de stad van de wedstrijd. We hebben hier goede herinneringen, van de gewonnen Europese finale in 1991 tegen Barcelona, maar ook minder goede. In 1997 bij de wedstrijd tegen Feyenoord ging het echt los bij het stadion.''



Volgens deze fans is the Red Army niet uit op wraak. ,,Maar als er iets gebeurt, dan blijven we natuurlijk niet toekijken.''