Eerste nationale islamdebat in Rotterdamse moskee

Onderwerp van het debat is de rol en plaats van de circa 900.000 moslims in Nederland. ,,Het lijkt me een kolfje naar de hand van de PVV om dat gesprek met ons aan te gaan'', zegt organisator Marianne Vorthoren, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). ,,We willen dat debat heel graag voeren omdat je juist moet kunnen discussiëren met degenen met wie je het fundamenteel oneens bent.'' Enkele andere partijen hebben wel toegezegd.

Slachtofferrol

In dat Nationale Islamdebat schuwt de organisatie heikele vraagstukken niet, zoals de vraag of de islam wel in in Nederland past, of er plaats is voor hen en de circa 500 moskeeën en of de moslims zouden moeten ophouden met het aannemen van de slachtofferrol. Vorthoren: ,,We zien hoe deze vraagstukken ook in de moslimgemeenschap leven.'' Om die reden wordt het debat in elk geval via livestream uitgezonden.