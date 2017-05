Eerste schone bussen rijden op vieste plekken

Een schoon wagenpark was een van de voorwaarden om in de Rijnmond busreizigers te mogen blijven vervoeren. Maar ook moet de RET de bussen voor dezelfde prijs als de afgelopen jaren rijden en dezelfde kwaliteit leveren. Hoe dat kan met een investering van 30 miljoen voor de boeg? ,,Elektrische bussen rijden heel zuinig en elektriciteit is goedkoper dan diesel. Maar we investeren er als RET ook eigen middelen in en het geld dat we lenen komt van de Europese Investeringsband die een heel lage rente rekent’’, zegt Peters.



De RET vervangt bewust niet in één keer het hele wagenpark omdat de elektrische bus zich nog ontwikkelt, wat betekent dat er de komende jaren steeds modernere versies op de markt komen. Voordeel van de elektrische bus is niet alleen dat die schoon en goedkoop rijdt, het voertuig is ook stil. De nieuwe bussen worden bovendien voorzien van usb-oplaadpunten en nieuwe apparatuur voor nieuwe betaalwijzen.