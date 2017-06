Eerste terminal in Rotterdamse haven weer open na cyberaanval

De geopende terminal op de Maasvlakte is wel beperkt bruikbaar. Alleen het aanleveren van producten voor export per vrachtwagen is daar mogelijk.



De door de havenhack gestrande containers belanden op allerlei bedrijfsterreinen in de Rotterdamse regio.



Bij Kramer, een van de grootste containerstallingen in de Rotterdamse haven, zijn er inmiddels honderden afgezet door truckers die hun vracht niet kwijt kunnen bij het platgelegde APM Terminals, meldt Ted Holleman van Kramer. Onduidelijk is wanneer ze weer worden opgehaald en of ze ooit hun bestemming zullen bereiken. ,,We gaan ervan uit dat degene die de containers hier aflevert daarvoor zorgt.'' Het gaat om containers gevuld met winkelvoorraden en bestellingen van bedrijven. Duizenden containers zijn getroffen door de cyberaanval.