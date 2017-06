Eerste waterstofbus rijdt op Zuid

Je ziet ’m wel, maar hoort en ruikt ’m niet. De waterstofbus - een elektrische bus die waterstof gebruikt als energiebron in plaats van een batterij - is stil en stoot geen dieseldampen uit. ,,Hooguit een beetje water’’, zegt RET-directeur Maurice Unck. Hij maakte vandaag in groot gezelschap de eerste proefrit met de noviteit, waarmee de RET ervaring gaat opdoen. ,,De waterstofbus is 100 procent schoon en kan - net als een diesel - de hele dag rijden zonder te tanken, terwijl de elektrische bus al na een halve dag moet opladen’’, somt Unck de voordelen op.

Kosten

Een tank waterstof kost bovendien evenveel als een tank diesel. Alleen kan nog maar op één plek in Nederland waterstof worden getankt, al is dat wel in deze regio: naast het ANWB-kantoor aan de Groene Kruisweg in Rhoon.



De bus zelf is wel erg duur. ,,Alleen al de waterstofcel is even duur als een hele dieselbus’’, stipt Unck aan. Vandaar dat de nieuwe directeur blij is dat verschillende partijen in Europa de handen ineen hebben geslagen voor de veelbelovende waterstofbus. In de hoop dat die uiteindelijk goedkoper wordt.