‘Eiffeltoren’ geopend in Hoge Bergse Bos

Wethouder Jeroen Heuvelink puft even nadat hij is afgedaald. ,,Het is echt heel spannend. Vooral het begin is doodeng.’’ Misschien dat hij daarom zo snel naar beneden ging? Lachend: ,,Het ging inderdaad wel hard, ja.’’ Hij ziet de toren als een blikvanger in het Hoge Bergse Bos. Het staat op de uit Rotterdams puin bestaande ‘heuvel B’. Als deze heuvel meegeteld wordt, reikt de toren zelfs 32 meter hoog. ,,Je kunt er over het hele gebied heen kijken.’’



De bouw ervan heeft 300.000 euro gekost, wat gefinancierd is door het Recreatieschap. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland.