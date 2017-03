Eigen kledinglijn voor de vrouwelijke Feyenoordfan

Doris van der Molen weet maar al te goed hoe vaak Feyenoordsupporters worden weggezet als hooligans. Terwijl de meesten van hen heel normaal zijn. Neem haar eigen opa. ,,Op zijn 90ste gaat hij nog steeds naar elke thuiswedstrijd. En hij kan uren met zijn voetbalvriend Piet aan de telefoon hangen'', vertelt ze. ,,Dat vind ik zo lief. En zoals hij zijn er velen. Ik wil supporters in een goed daglicht stellen.'' Ook wilde ze graag iets voor haar opa ontwerpen, maar alles wat hij leuk vond was al in de collectie van de Feyenoord Fanshop te vinden. Dus ging ze zelf kijken wat nog ontbrak. Eigenlijk niets dus. Ook niet de vrouwencollectie. ,,Maar die vind ik wel heel rechttoe rechtaan'', oordeelt de derdejaars studente van de Willem de Kooning Academie.

Subtiel

Dus ging de Rotterdamse zelf aan de slag. Eerst met een jasje in rood-wit. ,,Maar dat had een te harde uitstraling.'' Ze ging op zoek naar wat subtielers en kwam uit op goud en zwart, kleuren die ook in het logo van de stadionclub zitten. Ook versimpelde ze het Feyenoordlogo en herhaalde dat op haar stoffen.



In haar kleine collectie van kledingstukken en accessoires die met elkaar te combineren zijn, zitten onder meer een goudkleurig bomberjack, een zwart T-shirt en een zwarte, zijden sjaal. ,,Het is stoer en vrouwelijk tegelijk'', zegt Van der Molen. ,,Bovendien zit het lekker en het jack is warm.'' Al is het shirt wel wat kort. ,,Oudere en wat vollere dames voelen zich er misschien minder in thuis, dus dat ga ik nog aanpassen.''