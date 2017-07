Einde relatie? Dan gaat je huisraad uit het raam

Liveblog ‘Moordenaar’ van Udo van Aken voor de rechtbank

11:11 Bijna 14 jaar na de moord op Rotterdammer Udo van Aken staat vandaag de verdachte voor de rechtbank die zichzelf in april vorig jaar bij de politie meldde. De man in kwestie, de 38-jarige in Frankrijk geboren Elvis P., wandelde het politiebureau binnen met de boodschap dat hij degene was die in november 2003 Van Aken had doodgestoken.