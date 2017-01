Eindelijk kunnen de allerjongsten helemaal los in De Beestenboel

De eerste bezoekers zijn erg tevreden. ,,Deze speeltuin krijgt van mij een 10, en dat geef ik niet snel!'', zegt de 8-jarige Deniz. Eigenaar Kevin van der Heem straalt als hij langs de speeltoestellen loopt. ,,Eindelijk!'', zegt hij lachend. Hoewel de eerste werkdag nog een beetje chaotisch verloopt, is het een droom die na lang wachten uitkomt. Het hele proces nam zo'n tweeënhalf jaar tijd in beslag. ,,We hebben er echt voor moeten knokken! Toen het bijna zover was, werd de opening uitgesteld door bezwaarschriften over de brandveiligheid. Dat is allemaal goed gekomen; ik denk dat we nu één van de veiligste speelparadijzen van Nederland zijn!''

Trots

Van der Heem en zijn vrouw Maryam staan aan het hoofd van De Beestenboel, hij in de keuken, zij achter de bar. Ze zijn trots op hun concept en weten zeker dat het de concurrentie aankan: ,,Het is ons derde kindje. Alles heeft net dat beetje extra, we hebben gelet op wat volgens ons in andere speelparadijzen ontbreekt. De tafels zijn bijvoorbeeld niet hoekig, maar rond, dat beperkt de schade met vallen. En omdat kinderen graag over de bar heen kijken, is er een opstapje gemaakt. Overal is over nagedacht!''