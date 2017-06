Eindelijk schot in centrumplan Barendrecht

Volop lachende gezichten donderdag bij de vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht en woningcorporatie Patrimonium en andere betrokken partijen. Na jaren van discussie over het nieuwe centrumplan van Barendrecht ging dan eindelijk de bouw van nieuwe ouderenwoningen van start.

Op de plek waar in het verleden onder meer het postkantoor en de brandweerkazerne hebben gestaan, verrijst nu – op de hoek van de Maasstraat met de Binnenlandse Baan - een duurzaam complex met veertig huurappartementen voor senioren.

,,Waar vorige colleges in twaalf jaar tijd niks voor elkaar hebben gekregen, hebben wij het in vier jaar tijd gedaan’’, sprak EVB-raadslid Klaas Orsel trots.

Zijn eigen wethouder Dirk Vermaat (centrumontwikkeling, EVB) haalde aan dat de roerige voorgeschiedenis op weg naar een nieuw centrum voor Barendrecht nog langer is. ,,In 2002 lag het eerste plan er al. Vier jaar later zei het toenmalige college dat de bouw voor 2010 zou moeten beginnen.’’ Maar ook dat is niet gelukt, stelde Vermaat vast.

Vergrijzing

Quote Barendrecht vergrijst en dus moeten er le­vens­loop­be­sten­di­ge woningen komen Peter Manders Pas vorig jaar kwam er schot in de zaak toen Patrimonium de komst van de levensloopbestendige huizen daadwerkelijk in gang kon zetten. ,,Barendrecht vergrijst en dus moeten er levensloopbestendige woningen komen’’, sprak directeur/bestuurder Peter Manders van Patrimonium. ,,Uit onderzoek is gebleken dat die huizen in de buurt van voorzieningen zouden moeten komen.’’



Nadat eerder het voormalige postkantoor was gesloopt en dit jaar de brandweerkazerne was aangekocht, kon het project dan echt van start, haalde Manders aan.

Voorzitter Jan Zijlmans van de bewonersraad onderstreepte het belang van bouwen. ,,We hebben al eerder gepleit dat er iets moest gebeuren. Als we niets zouden doen, zou de gemeente afglijden. Daarom zijn we blij met deze stap.’’

Betaalbaar

De nieuwe woningen hebben betaalbare huren, die liggen volgens wethouder Dirk Vermaat onder de 720 euro per maand. De huizen, waarvoor veel belangstelling is, gaan in september in de verhuur. De bouw zal in april 2018 klaar zijn.

Patrimonium heeft nog meer plannen in Barendrecht. De corporatie hoopt de komende vier jaar in totaal honderd levensloopbestendige appartementen in het centrum te kunnen bouwen.